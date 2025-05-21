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Трамп предупредил Зеленского, что договариваться с Россией ему придется самому

Трамп предупредил Зеленского, что договариваться с Россией ему придется самому

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентами европейских стран выразил мнение, что Украина и Россия должны сами прийти к договоренности по конфликту.

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