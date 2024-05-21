Эксперт считает, что идёт плановое истребление лидеров, неугодных США.

Зоя Копань

Это мы простые диванные обыватели не знаем, сколько раз просчитывалось уничтожение нашего президента(он как кость у них в горле), чтобы не случилось с нашим президентом, понимаем возраст и т д, поэтому и надо держать тот же курс нашей страны, чтобы недай бог какая нибудь скотина придумает более красивое и привлекательное слово для наших обывателей, чем "Перестройка"!