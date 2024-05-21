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Позитив для оптимистов

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Эксперт считает, что идёт плановое истребление лидеров, неугодных США.

Эксперт считает, что идёт плановое истребление лидеров, неугодных США.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ ФБР ВЫЕХАЛО НА МЕСТО ЧП РАНЬШЕ, ЧЕМ ОНО СЛУЧИЛОСЬ: ФИЦО, РАИСИ, СПИСОК ЗАГАДОЧНЫХ СМЕРТЕЙ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН Итак, президент Ирана Раиси и глава иранского МИД Абдоллахиян вместе с коллегами и охраной погибли.

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Комментарии
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Зоя Копань
Это мы простые диванные обыватели не знаем, сколько раз просчитывалось уничтожение нашего президента(он как кость у них в горле), чтобы не случилось с нашим президентом, понимаем возраст и т д, поэтому и надо держать тот же курс нашей страны, чтобы недай  бог какая нибудь скотина придумает  более красивое и привлекательное слово для наших обывателей, чем &quot;Перестройка&quot;!
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