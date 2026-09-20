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Царьград

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FT: Российские удары уничтожили сталелитейные заводы Украины

FT: Российские удары уничтожили сталелитейные заводы Украины

Украина лишилась своей сталелитейной промышленности из-за ударов России, пишут в Financial Times. Пострадали три крупнейших завода в Запорожской и Днепропетровской областях.

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