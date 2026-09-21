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Татар-информ

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В Минюсте РТ напомнили об ответственности за оставление места ДТП

В Минюсте РТ напомнили об ответственности за оставление места ДТП

Если водитель покинул место ДТП, то ему грозит лишение прав на срок до полутора лет, либо административный арест, предупреждает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

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