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Татар-информ

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Бухара, Самарканд и Ташкент: почему Узбекистан остается особым местом для татар

Бухара, Самарканд и Ташкент: почему Узбекистан остается особым местом для татар

В Ташкенте проходит Международный форум «Путь мира, толерантности и просвещения», где представители татарских общин, муфтии и ученые обсуждают духовное наследие, историю и современные формы сотрудничества.

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