Глаза и уши СБУ: В Крыму задержан проукраинский шпион

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который шпионил на полуострове по заданию СБУ.В частности, по заданию украинских спецслужб он отслеживал передвижения подразделений Росгвардии и собирал данные об оборонительных сооружениях на полуострове.
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