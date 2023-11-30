Глаза и уши СБУ: В Крыму задержан проукраинский шпион

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который шпионил на полуострове по заданию СБУ.В частности, по заданию украинских спецслужб он отслеживал передвижения подразделений Росгвардии и собирал данные об оборонительных сооружениях на полуострове.