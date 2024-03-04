Сийярто заявил, что условия для встречи Орбана и Зеленского еще не созрели

ТАСС/EPA/PETER KLAUNZER Условия для организации встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского на данный момент еще не созрели, заявил в беседе с РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье.