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Авто - Мото - Новости

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Владелец не может продать лимузин ЗИЛ-117П на протяжении пяти лет

Владелец не может продать лимузин ЗИЛ-117П на протяжении пяти лет

В Крыму продают уникальный ЗИЛ-117П. Продавец утверждает, что является первым и единственным хозяином, у автомобиля есть полный пакет документов российского образца и внтризаводская учётная карточка, а в комплекте идут сирена, мигалки и спецсвязь полувековой давности.

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