Задержанного замглавы ГУ МЧС по Кубани Симоненко убрали с должности

Информация об арестованном сотруднике уже исчезла с сайта МЧС. Заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Сергей Симоненко, который был арестован, освобождён от занимаемой должности.
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