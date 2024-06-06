29 мигрантов выдворили из Иркутской области за неделю

В Иркутской области ведется борьба с нарушителями миграционного законодательства. За минувшую неделю судебные приставы региона выдворили 29 иностранных граждан, нарушивших правила въезда и пребывания в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии