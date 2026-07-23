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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти отказался от работы в сборной Италии и не намерен покидать Бразилию

Карло Анчелотти не планирует тренировать сборную Италии . Ранее технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини заявил о контактах с главным тренером сборной Бразилии .

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