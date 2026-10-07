Китайские коробки: почему владельцы сдают в утиль машины с DCT и вариаторами после 80 тысяч км?

Представьте: ваш автомобиль ещё ездит, как новенький, но вы всё равно думаете о продаже. Кажется странным? Однако для многих владельцев китайских машин с роботизированными коробками передач (DCT) и вариаторами это становится реальностью уже после 60–80 тысяч километров пробега.