Китайские коробки: почему владельцы сдают в утиль машины с DCT и вариаторами после 80 тысяч км?

Представьте: ваш автомобиль ещё ездит, как новенький, но вы всё равно думаете о продаже. Кажется странным? Однако для многих владельцев китайских машин с роботизированными коробками передач (DCT) и вариаторами это становится реальностью уже после 60–80 тысяч километров пробега.
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