Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Украина готовится принять неизбежное и войти в Россию

Украина готовится принять неизбежное и войти в Россию

Юрий Кот   Сегодня встретил в сетях такую занимательную статью от журнала The Spectator "Никто больше не хочет говорить об Украине", Спасибо Володе Корнилову за перевод Британско-американская колумнистка Лайонелл Шрайвер пишет: Как и многие из вас, в те первые месяцы я читала об Украине каждый день.

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Комментарии
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Mихаил Р
так и вы абсолютно никому нах не нужны 🤣
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29 мин.
Роман Романов
Мы сами себе нужны, а вы даже сами себе не нужны... Все продали и растащили. Ничего нового не сделали, живете в долг...
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10 мин.
Mихаил Р
так и нехрен лезть куда не просят.
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6 мин.

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