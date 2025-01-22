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Залужный сделал признание о тяжёлой ситуации в начале конфликта с Россией

Залужный сделал признание о тяжёлой ситуации в начале конфликта с Россией

ВСУ не были готовы к началу конфликта и к управлению операциями на нескольких направлениях, пишет «Украинская правда» со ссылкой на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его книгу «Моя война».

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