Залужный сделал признание о тяжёлой ситуации в начале конфликта с Россией

ВСУ не были готовы к началу конфликта и к управлению операциями на нескольких направлениях, пишет «Украинская правда» со ссылкой на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его книгу «Моя война».
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