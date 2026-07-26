У побережья Одессы на дно отправилось грузовое судно, удары продолжаются У берегов Одессы тонет сухогруз, пораженный российскими ракетами.
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У побережья Одессы на дно отправилось грузовое судно, удары продолжаются У берегов Одессы тонет сухогруз, пораженный российскими ракетами.
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