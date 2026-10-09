Дьяков о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Шансы 50 на 50»

Бывший защитник «Динамо», «Ростова» и «БроукБойз» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ «Краснодар» – «Зенит».
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