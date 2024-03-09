Во Фроловском районе медики не смогли оказать помощь водителю большегруза. Сегодня на 855 км федеральной трассы Волгоград-Москва перевернулся грузовой автомобиль "МАЗ".
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Во Фроловском районе медики не смогли оказать помощь водителю большегруза. Сегодня на 855 км федеральной трассы Волгоград-Москва перевернулся грузовой автомобиль "МАЗ".