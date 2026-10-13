Научные открытия в Волгоградской области теперь становятся частью туристических маршрутов. Волгоградский государственный университет и областной комитет экономической политики и развития подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно вывести научно-популярный туризм на новый уровень.
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