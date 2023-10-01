Экс-игрок "Зенита" Данни: клуб поборется за чемпионство

Бывший футболист петербургского "Зенита" Мигель Данни отреагировал на поражение клуба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от "Оренбурга", отметив, что сине-бело-голубые будут бороться за чемпионство, передает "Спорт-Экспресс".
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