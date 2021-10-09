Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?

Все мы помним слова из одной юмористической телепередачи: "Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют"… Понятно, что это сарказм, но есть ли в этих крылатых словах хоть песчинка правды? Цены на спотовом газовом рынке Европы поднимались почти до 2000 долларов за 1000 кубометров.
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