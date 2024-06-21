В Музее МВД Татарстана в День памяти и скорби состоялась литературно-музыкальная встреча

Ежегодно 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, во всех регионах страны сотрудники и ветераны органов внутренних дел зажигают на воинских мемориалах свечи памяти, выражая уважение и благодарность предкам, выстоявшим и победившим.
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