Пленный Панчишин заявил, что его забрали в ВСУ, несмотря на гепатит С

Пленный украинец Андрей Панчишин рассказал, что его насильно забрали в ВСУ, несмотря на то, что он болел гепатитом С - поймавшие его на улице сотрудники ТЦК не обратили на это внимания, и все равно отправили его в зону боевых действий.
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