Россияне массово скупают старые iPhone перед выходом новой модели

В преддверии анонса линейки iPhone 16 россияне стали активно скупать старые модели смартфонов Apple. Так, с 26 августа по 8 сентября продажи iPhone в России выросли на 50% по сравнению с началом августа и на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.