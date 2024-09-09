Россияне массово скупают старые iPhone перед выходом новой модели

В преддверии анонса линейки iPhone 16 россияне стали активно скупать старые модели смартфонов Apple. Так, с 26 августа по 8 сентября продажи iPhone в России выросли на 50% по сравнению с началом августа и на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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