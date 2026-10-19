The West's plans to inflict a strategic defeat on Russia smack of madness. This was stated on the YouTube channel of Professor of the University of Southeastern Norway, political scientist Glenn Diesen, ex-head of the US National Counterterrorism Center Joe Kent.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым