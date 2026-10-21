В Норвегии начались переговоры Украины, США и ЕС по вопросу урегулирования конфликта с Россией. Зеленского уже завели за дверь переговорной комнаты.
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Конечно же в "переговорном процессе по Украине" (в данном случае) ничего не зависит "от премьер-министра Норвегии и президента Финляндии".
Просто Европе некого "выставить" для переговоров по существу.
а они то тут причем? эти шакалы вонючие?
За дверь обычно выводят, а заводят обычно за угол или в тупик
Ни хрена не понял.
Прямо навязывают дуриком нам перемирие! И так и эдак но сначала все с Зеленной гнидой согласуют! А потом едут к нам! В надежде что вот сейчас что то такое предложат,-что мы согласимся! Хитропопые все! И нытьём и катанием хотя своего добиться! настораживает это всё!
Я уже не раз приводил эту цитату И.В. Сталина адрессованное Западу по случаю испытания атомной бомбы: Не суйте свое свиное рыло в наш Советский огород!