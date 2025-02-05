Активисты «Снежного десанта» провели уборку на воинских мемориалах Альметьевска

В Альметьевске прошла ежегодная акция «Снежный десант РСО», в рамках которой десять студентов из двух вузов – Казанского аграрного и Альметьевского технологического (Высшей школы нефти) – провели уборку у мемориала павшим воинам.
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