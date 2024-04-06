В Челябинской области изобличена организованная группа, похитившая с предприятия 2,6 млн рублей.

В следственной части Следственного управления МВД России по г. Магнитогорску окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», в отношении ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности троих мужчин и четырех женщин в возрасте от 43 до 53 лет, обвиняемых в организации организованной преступной группы, совершившей хищение денежных средств промышленного предприятия города.