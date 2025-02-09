Правительство готовит меры по рационализации бюджетных расходов

Проекты нормативных актов, предусматривающие расходование государственных средств, будут возвращены без рассмотрения и без заключения Министерства финансов, если не будут включать анализ воздействия регулирования.
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