Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Павел Лелин
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Президент Финляндии предлагает изгнать Россию из ООН

Президент Финляндии предлагает изгнать Россию из ООН

Президент Финляндии Александр Стубб предлагает реформировать Совет безопасности ООН, отменив право вето одного государства и приостановление членства для тех членов организации, которые участвуют в «незаконной войне», такой как на Украине.

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