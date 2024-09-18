Президент Финляндии предлагает изгнать Россию из ООН

Президент Финляндии Александр Стубб предлагает реформировать Совет безопасности ООН, отменив право вето одного государства и приостановление членства для тех членов организации, которые участвуют в «незаконной войне», такой как на Украине.
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