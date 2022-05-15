Можно ли такой матч назвать дерби. «Спартак» забил на контратаке - «Зенит» проигрывать не хотел и в концовке отыгрался

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 29-й тур«Спартак» - «Зенит» - 1:1Еще недавно казалось, что чемпионская игра «Зенита» состоится именно на «Открытие арене».
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