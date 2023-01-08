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Фийон-Майе о первом подиуме в сезоне: «Надеюсь, топовый Кентен вернулся, но мне нужно сохранять холодную голову, чтобы подойти к ЧМ в лучшей форме»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, где занял второе место.

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