Курорт «Мрия» в Крыму первым в РФ внедрил биометрию при заселении

Крымский курорт «Мрия» стал первым в России, внедрившим биометрию. Новая система заселения сэкономит время, поскольку сотрудникам отеля не придётся сканировать документы гостей и заполнять данные вручную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии