Отключенный из-за сбоя энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу

Первый энергоблок Ростовской АЭС выключился из-за ложного срабатывания системы защиты. С 17 июля три энергоблока АЭС работают в штатном режиме, четвертый находится на плановом ремонте с 22 июняПосле установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок № 1 Ростовской АЭС включен в сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе, сообщает «Росэнергоатом».