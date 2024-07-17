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Отключенный из-за сбоя энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу

Отключенный из-за сбоя энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу

Первый энергоблок Ростовской АЭС выключился из-за ложного срабатывания системы защиты. С 17 июля три энергоблока АЭС работают в штатном режиме, четвертый находится на плановом ремонте с 22 июняПосле установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок № 1 Ростовской АЭС включен в сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе, сообщает «Росэнергоатом».

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