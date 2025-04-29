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В мае 2025 года поменяются правила утильсбора и штрафы для водителей

В мае 2025 года поменяются правила утильсбора и штрафы для водителей

За нарушениями на дорогах Новосибирска будет следить система автоматической фиксации.С 1 мая 2025 года владельцев автомобилей ждут изменения в законодательстве, которые повлекут за собой новые финансовые обязательства.

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