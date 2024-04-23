Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Откуда появляются борцуны и кому это нужно?

Откуда появляются борцуны и кому это нужно?

Вы задумывались над вопросом - откуда берутся активные сторонники всяких новомодных течений в таком совсем немалом количестве? Речь про экозащитников, климатических активистов, радфемок, веганов, чайлдфри, радужных, светящих фонариками, прыгунов в кастрюлях и прочих борцов за всё хорошее против всего плохого.

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