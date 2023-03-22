РЕН ТВ

195 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Предлагая применять вна усраине боеприпасы с обеднённым ураном, мелкобриты рискуют получить в свой адрес боеприпасы с...Эксперт объяснил,...
  • Lana_Borei Иванова
    А вот такое надо уничтожать где угодно, только не на наших землях. Пусть иностранцы болеют ракомЭксперт объяснил,...
  • Sergiy Che
    "...Глава организации Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink создавали не для того, чтобы ее использовали в качестве ору...Starlink блокируе...

СМИ: Зеленский может стать вторым бен Ладеном из-за связи с США

СМИ: Зеленский может стать вторым бен Ладеном из-за связи с США

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский из-за своей тесной связи с Соединенными Штатами может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого США также поддерживали во время войны в Афганистане.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх