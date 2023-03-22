СМИ: Зеленский может стать вторым бен Ладеном из-за связи с США

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский из-за своей тесной связи с Соединенными Штатами может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого США также поддерживали во время войны в Афганистане.
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский из-за своей тесной связи с Соединенными Штатами может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого США также поддерживали во время войны в Афганистане.
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