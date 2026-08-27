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Газета.ру

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Швейцарский референдум может поставить под вопрос введение санкции против РФ

Швейцарский референдум может поставить под вопрос введение санкции против РФ

Референдум в Швейцарии о закреплении принципа нейтралитета в Конституции может поставить на «нет» введение санкций против государств, участвующих в вооруженных конфликтах, за исключением мер, основанных на обязательствах перед ООН.

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