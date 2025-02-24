Психолог Петрова предупредила россиян о вреде излишней помощи ребенку

Специалист утверждает, что гиперопека — это опасно Одна из причин проблем с самостоятельностью у детей — гиперопека родителей, рассказала РИАМО психолог центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ирина Петрова.