Психолог Петрова предупредила россиян о вреде излишней помощи ребенку

Специалист утверждает, что гиперопека — это опасно Одна из причин проблем с самостоятельностью у детей — гиперопека родителей, рассказала РИАМО психолог центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ирина Петрова.
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