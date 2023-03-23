ВСУ обстреляли Донецк из тяжелых орудий

Украинские войска в течение ночи обстреляли Киевский район Донецка из орудий натовского образца. Об этом 23 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска в течение ночи обстреляли Киевский район Донецка из орудий натовского образца. Об этом 23 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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