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ВСУ обстреляли Донецк из тяжелых орудий

ВСУ обстреляли Донецк из тяжелых орудий

Украинские войска в течение ночи обстреляли Киевский район Донецка из орудий натовского образца. Об этом 23 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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