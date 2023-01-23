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Статья описывает новый летательный аппарат, который сможет предоставить экскурсии в космос

Статья описывает новый летательный аппарат, который сможет предоставить экскурсии в космос

﻿﻿В наше время полеты человека в космос становятся обычным делом. А в третьем десятилетии 21 века к отправке космонавтов на МКС, скорее всего, добавится космический туризм.

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