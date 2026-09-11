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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о мемах про диктатора: «Часть из них забавная. Но сравнение с людьми, которые убивали миллионы, уже не смешно»

Нападающий « Реала » Килиан Мбаппе высказался о мемах в соцсетях, где его называют диктатором. «Есть часть, которая кажется забавной, потому что чувствуется: для некоторых людей это просто шутка.

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