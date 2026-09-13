Путин определит руководителя российской делегации на новых переговорах по Украине

Президент РФ Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на новом раунде переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США.
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