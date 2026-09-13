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FiNE NEWS

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Путин определит руководителя российской делегации на новых переговорах по Украине

Путин определит руководителя российской делегации на новых переговорах по Украине

Президент РФ Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на новом раунде переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США.

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