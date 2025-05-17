Певица Слава показала любимого мужчину в особый для него день

Артистка опубликовала трогательный кадр с молодым человеком. Социальные сетиУ Славы всегда было много ухажеров, но лишь одному мужчине не понадобилось прикладывать практически никаких усилий, чтобы стать для нее близким человеком.
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