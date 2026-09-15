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Царьград

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Подросток из Новосибирска, упавший с 6 этажа, начал восстановление

Подросток из Новосибирска, упавший с 6 этажа, начал восстановление

В Новосибирской области подросток, сорвавшийся с шестого этажа во время спора с одноклассниками, проходит восстановление после тяжёлых травм.

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