«Стыдливо умалчиваете». Небензя упрекнул США в бездействии в деле погибшего американца после заявлений о Навальном

После слов о Навальном Небензя напомнил постпреду США о смерти Лира Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на заявления американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая высказалась о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) на заседании Совета безопасности ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии