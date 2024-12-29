В России ввели первую «зеленую» электростанцию на бытовых отходах — такую строят и в РТ

В Воскресенске открыт завод по энергоутилизации отходов. Три подобные электростанции, работающие на бытовых отходах, строятся в Московской области, еще одна – в Татарстане, сообщили в госкорпорации «Ростех».
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