ИИ прорывается сквозь квантовый шум: Бозон Хиггса раскрывает секреты «очарованных» кварков

Ученые совершили двойной прорыв в науке: искусственный интеллект помог раскрыть тайны взаимодействия бозона Хиггса с загадочными «очарованными» кварками, а русские исследователи представили новый класс соединений для борьбы с болезнью Паркинсона.
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