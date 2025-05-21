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Царьград

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  • Часовщик
    Сейчас соберут нам пятую колону.Возвращать надо только наших военных ребят.А те кто по ссылкам и по тюрьмам,будут зав...Обмен "1000 на 10...
  • Leon Dan
    Не надо путать. Они воевали против нацистов. И почти победили. А тут решение своей, теперь уже не отвертитесь, собств..."Мы воевали за эт...
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ИИ прорывается сквозь квантовый шум: Бозон Хиггса раскрывает секреты «очарованных» кварков

ИИ прорывается сквозь квантовый шум: Бозон Хиггса раскрывает секреты «очарованных» кварков

Ученые совершили двойной прорыв в науке: искусственный интеллект помог раскрыть тайны взаимодействия бозона Хиггса с загадочными «очарованными» кварками, а русские исследователи представили новый класс соединений для борьбы с болезнью Паркинсона.

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