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Мировое обозрение

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Наш мозг состоит из двух разных органов: как эволюция объединила независимые нервные системы

Наш мозг состоит из двух разных органов: как эволюция объединила независимые нервные системы

Человеческий мозг кажется монолитом. Кора больших полушарий анатомически перетекает в подкорковые структуры, те — в средний мозг, дальше ствол, а ствол смыкается со спинным мозгом.

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