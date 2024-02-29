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  • Владимир Карпов
    Уважаемый ! Вы по сути правильно пишете, но вот после запятой не забывайте добавлять пробел, а то у вас каша в тексте...Западные СМИ раз...
  • Олег Салов
    Ну так кто ведёт себя агрессивно в мире мы,или запад,у нас плана нападения на США и запад нет,план нападения на запад...Западные СМИ раз...
  • Леонид Ла Рошель
    Мля, креативные дебилы, научитесь соотносить текст заголовка с текстом своей писанины.Вот так и доверяй...

Теперь понятно, почему ВСУ бежали из Авдеевки: Сырский «размахался» кулаками после драки

Теперь понятно, почему ВСУ бежали из Авдеевки: Сырский «размахался» кулаками после драки

Очередную потерю территории, генерал называет «просчетами некоторых командиров подразделений». Ему ничего не остается сделать, как и привлечь их к ответственности за события на фронте после того, как ВСУ покинули город.

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