Теперь понятно, почему ВСУ бежали из Авдеевки: Сырский «размахался» кулаками после драки

Очередную потерю территории, генерал называет «просчетами некоторых командиров подразделений». Ему ничего не остается сделать, как и привлечь их к ответственности за события на фронте после того, как ВСУ покинули город.
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