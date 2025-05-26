ИА "Русский ГУП Продакшн" Фото из личного архива Как стало известно, в Тамбовской области правоохранители загнобили местную русскую предпринимательницу Нину Матвеевну Дмитриеву, проживающую в селе Староюрьево.
В Тамбовской области правоохранители загнобили русскую предпринимательницу Нину Дмитриеву: мигранты им ближе
Комментарии
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Иван Иваныч
Вот и ещё один пример как наша страна рушится, какой то сморчок во власти или точнее представитель власти хочет жить на халяву, вот такое ментовское быдло и диктует простым людям распорядок нашей жизни.
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1 час.
Вячеслав Гришин
Халява для скота
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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51 мин.
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